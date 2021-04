STF prorroga por mais 90 dias inquéritos das fake news

A- A+

O ministro Alexandre de Moraes Nelson Jr./SCO/STF - 10.03.2020

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu prorrogar por mais 90 dias o andamento dos inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos, informou nesta sexta-feira o órgão.

Essas duas investigações, abertas no Supremo ainda na época da gestão de Dias Toffoli como presidente da corte, já envolveram diretamente aliados do presidente Jair Bolsonaro.

O inquérito das fake news foi aberto por ordem de Toffoli ainda em 2019 para apurar ofensas a ministros do STF e a familiares dos magistrados.

No ano passado, a pedido do procurador-geral da República, Augusto Aras, foi iniciada a investigação dos atos antidemocráticos, com o objetivo de apurar ações de pessoas que defendem o fechamento do Supremo e do Congresso Nacional, medidas essas que contrariam a Constituição.

