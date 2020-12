"STF rasga a Constituição", dizem deputados bolsonaristas Parlamentares falam em "malabarismo" e "golpe" os votos dos ministros do STF apresentados até agora que abrem caminho para reeleição

Deputada Bia Kicis (PSL - DF) na Câmara dos Deputados Cleia Viana/Câmara dos Deputados-05/03/2020

Deputados bolsonaristas usaram as suas redes sociais na manhã desta sexta-feira (4) para se manifestar contra os votos dos ministros do STF que abrem caminho para as reeleições de Maia e Alcolumbre nos comandos da Câmara e Senado.

Para Bia Kicis (PSL-DF), os ministros querem "alterar a Constituição com seus malabarismos mentais".

Ministros do STF negam-se a atuar dentro dos limites de sua honrosa atribuição constitucional; querem legislar, alterar a Constituição com seus malabarismos mentais. Decisão contra texto expresso da CF será inconstitucional, o Parlamento precisa rejeitar! https://t.co/ukc9xqlGDL — Bia Kicis (@Biakicis) December 4, 2020

O deputado Carlos Jordy (PSL-RJ) insinou com ironia que STF tenta legislar no lugar do Congresso: "Para q mudar a Constituição através de PEC, q leva muito mais tempo e dá muito trabalho?"

Para q mudar a Constituição através de PEC, q leva muito mais tempo e dá muito trabalho? Se é só ter uma “boa relação” com o STF q eles decidem até sobre reeleição de Presidente da Câmara e Senado. Mais fácil convencer maioria de 11 do q 3/5 de 513, depois 3/5 de 81, em 2 turnos. — Carlos Jordy (@carlosjordy) December 4, 2020

O ex-deputado e presidente do PTB, Roberto Jefferson falou em rasgar a Constituição e chegou a citar o artigo 142 da Constituição. O PTB é autor da ação que está sendo julgada a partir desta sexta pelo plenário virtual do STF.

Aí as pessoas pedem art. 142 e são tachadas de “antidemocráticas”. O que pode ser mais antidemocrático do que rasgar a Constituição? — Roberto Jefferson (@BobjeffHD) December 4, 2020

O deputado federal Filipe Barros (PSL-PR) fala em "golpe de estado":