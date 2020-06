STF rejeita pedido de Paes para arquivar inquérito sobre propina

O ex-prefeito do Rio Eduardo Paes Tânia Rêgo/Agência Brasil/Arquivo

O Supremo Tribunal Federal rejeitou por unanimidade o pedido das defesas do ex-prefeito do rio Eduardo Paes e do deputado federal Pedro Paulo (DEM) para arquivar o inquérito que investiga propina em campanhas eleitorais.

Eduardo Paes e Pedro Paulo são suspeitos de terem recebido R$ 18 milhões da empreiteira Odebrecht em troca de facilidades nas obras para as Olimpíadas do Rio, em 2016.

Leandro Azevedo, ex-executivo da empresa, declarou que o então secretário da Casa Civil, Pedro Paulo, negociava com a empreiteira em nome de Eduardo Paes.

“O Pedro Paulo era tido, se o senhor me permite, ele era o braço direito do Eduardo Paes”, disse Azevedo. “As nossas tratativas de projetos e discussões para, por exemplo, investimento, eram feitas na Casa Civil, eram feitas através do Pedro Paulo.”

Concessionária é suspeita de pagar propina a políticos e agentes do RJ

As defesas de Paes e Pedro Paulo alegam que as investigações são baseadas em delações premiadas. E que os depoimentos não trouxeram provas durante 38 meses de investigações. Em dezembro do ano passado, o relator do caso, o ministro Marco Aurélio Mello, já havia negado o pedido de arquivamento.

Com o aval do supremo, o inquérito no Ministério Público Federal continua. E vai apurar se o ex-prefeito Eduardo Paes e o deputado federal Pedro Paulo cometeram crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

"O estágio é embrionário, de investigação apenas, momento adequado à verificação da suficiência de acervo probatório apto à instauração de processo-crime", destacou o ministro Marco Aurélio.

Pedro Paulo e Eduardo Paes ainda têm muito o que explicar. Eles são suspeitos de ter recebido propina e agrados da concessionária Lamsa, que administra a Linha Amarela.

Empresário pagou propina a membros do TCM, diz delator

A delação premiada de um ex-funcionário da Secretaria de Obras do município, que o Jornal da Record teve acesso, mostrou que a concessionária foi beneficiada na prorrogação do contrato de concessão por mais 15 anos e ainda com uma revisão anual no valor das tarifas do pedágio. Em troca, teria dado R$ 7 milhões para a campanha de reeleição de Eduardo Paes.

Em nota, o deputado federal Pedro Paulo disse que houve fraudes nos documentos utilizados para instauração do inquérito e que respeita a decisão do Supremo. O deputado informou ainda que as prestações de contas das campanhas eleitorais foram sempre aprovados,por unanimidade.

O ex-prefeito Eduardo Paes disse que a decisão do STF de terça-feira (2) remeteu o inquérito à Justiça Eleitoral.

Mas o Ministério Público Federal informou que o supremo havia decidido que a apuração de fatos relativos a 2010 e 2012 caberiam à Justiça Federal, e que o STF ficaria com o julgamento dos fatos relativos a 2014, como é o caso de parte desse inquérito que investiga o pagamento de propina ao ex-prefeito Eduardo Paes.

A concessionária Lamsa disse que desconhece a prática de qualquer ato de corrupção.