STF retoma julgamento que pode anular sentenças da Lava Jato

Sessão plenária no Supremo Tribunal Federal (STF) RENATO COSTA /FRAMEPHOTO/FRAMEPHOTO/ESTADÃO CONTEÚDO

O Supremo Tribunal Federal (STF) retomou nesta quinta-feira (26) o julgamento da ação que pode levar a anulações de condenações da Lava Jato, entre elas, a do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Leia também: Decisão do STF sobre Bendine pode anular 32 sentenças de 143 réus

Trata-se do habeas corpus de um ex-gerente da Petrobrás que discute o direito ou não de o réu se manifestar na ação penal após as alegações dos delatores acusados no processo, e não no mesmo prazo.

O relator do processo, ministro Edson Fachin, único a votar em plenário na sessão da quarta-feira (25), que foi suspensa e remarcada para esta quinta, rejeitou o habeas corpus.

Ele afirmou que não há dúvidas de que estavam legislando sobre um tema que não foi previsto na lei. "Não há no ordenamento a definição da ordem sobre as alegações finais", admitiu.

Acompanhe o julgamento ao vivo: