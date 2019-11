STF retoma votação sobre dados sigilosos em investigações; siga Os seis ministros que já votaram foram a favor do compartilhamento; cinco deles se posicionaram contra as restrições defendidas por Dias Toffoli STF retoma votação sobre uso de dados sigilosos em investigações; siga

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Cármem Lúcia defenderam nesta quinta-feira (28) o uso, sem autorização judicial, de dados dos órgãos de fiscalização em investigações. Sete integrantes do plenário (para a maioria, bastavam seis) votaram nesse mesmo sentido.

Apenas o presidente da Casa, Dias Toffoli, relator do caso, foi favorável a restrições ao compartilhamento de informações.

Gilmar Mendes acompanhou Toffoli ao defender que os órgãos de controle não podem ser acionados pelo Ministério Público, mas foi contrário ao presidente da Corte ao dizer que não é necessária autorização judicial para utilização desses conteúdos.

Gilmar Mendes abriu sua fala dizendo que não existe qualquer ilicitude no compartilhamento de dados da Receita ou do antigo Coaf com o Ministério Público. "Consideram-se legítimos tais meios de obtenção de indícios de fraudes sem necessidade de autorização judicial."

O ministro considerou ser constitucional a distribuição de dados obtidos pela Receita, mas declarou que os relatórios de inteligência da UIF não podem ser utilizados como prova, repetindo argumentação de Toffoli.

Contra todos os votos até o momento, o ministro Marco Aurélio se mostrou contrário à maioria, negando o pedido do MPF de utilização dos dados sigilosos.

Lewandowski citou que a Receita tem entre suas atividades a de acompanhar movimentações financeiras que saiam do padrão, e relatá-las a órgãos cometentes para apurar criminalmente a possível fraude.

"Órgãos como o Coaf, agora UIF (Unidade de Inteligência Financeira) têm legitimidade e obrigação de informar ao MP dados que possam ensejar investigações naquele espaço que venham a ter conhecimento", disse Cármem Lúcia.

Ela observou que a limitação do uso dessas informações poderia inviabilizar o combate a práticas financeiras criminosas.

Sessão anterior

Até o início da sessão desta quinta-feira, seis ministros haviam votado.

Na quarta-feira (27), os ministros Luiz Fux, Rosa Weber, Luís Roberto Barroso e Edson Fachin acompanharam Alexandre de Moraes ao pedirem liberação irrestrita aos órgãos de investigação das informações bancárias e fiscais levantadas pela Receita Federal e Unidade de Inteligência Financeira (UIF).

Os cinco foram contrários, portanto, ao relator, Dias Toffoli, que sugeriu restrições para o compartilhamento. Eles são contra inclusive a necessidade de autorização judicial para que os dados sejam remetidos a órgãos como o Ministério Público.

Apesar dessa diferença, nos limites e nas regras do compartilhamento, todos os seis ministros até agora se mostraram favoráveis ao uso dessas informações. O que já representa a maioria do plenário, com 11 integrantes.

Ainda falta votar o decano do STF, ministro Celso de Mello.

Toffoli abriu esse debate ao suspender, em julho, todas as investigações que usavam informações da UIF. A ordem foi dada após pedido de defesa do senador Flávio Bolsonaro (de saída do PSL-RJ), envolvido no caso investigado por suposto esquema de “rachadinha” em seu gabinete enquanto deputado estadual do Rio de Janeiro.