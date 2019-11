STF retoma votação sobre uso de dados em investigações; siga

Alexandre de Moraes é o primeiro a falar nesta quinta DEMéTRIUS ABRAHãO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

O Supremo Tribunal Federal (STF) retomou na tarde desta quinta-feira (21) a discussão sobre a autorização do uso de dados de órgãos como a Unidade de Inteligência Financeira (UIF, antigo Coaf) em investigações.

Alexandre de Moraes, primeiro a votar, foi contrário ao entendimento de Dias Toffoli em relação ao compartilhamento de dados entre Receita e Ministério Público. "Dou provimento ao recurso", disse. "Não há nenhuma inconstitucionalidade, nenhuma ilegalidade no compartilhamento entre Receita e Ministério Público de todas as provas, todos os dados necessários para a conformaçõa e lançamento do tributo."

Ele explicou ser favorável até mesmo à prática de o Ministério Público pedir à UIF informações sobre determinada pessoa. Posição totalmente diferente da de Toffoli.

Moraes defende que "os direitos fundamentais não podem servir como escudo protetivo para prática de atividades ilícitas".

Para o ministro, muitas vezes a Receita Federal abre procedimentos, que são enviados ao Ministério Público, depois de a UIF entregar suas informações. O que mostra a relevância do compartilhamento desses dados.

"São órgãos que foram se integrando e criando uma rede de inteligência e informação. É importante que o Supremo defina normas para evitar insegurança jurídica e para que suas atuações no combate à criminalidade organizada não acabe sofrendo prejuízos."

"Todas as provas levantadas dentro dos quesitos legais, tudo o que vier por esse procedimento, sigilo fiscal, cruzamento de dados, notas fiscais, formam um conjunto lícito", opinou.

Dias Toffoli

Primeiro a ler o voto, o ministro Dias Toffoli, presidente do STF, impôs limites ao compartilhamento de informações financeiras. Seu parecer, quarta-feira (20), demorou mais de quatro horas para ser lido.

Para o ministro, os dados levantados pela UIF não podem ser considerados provas, e informações da Receita só podem ser compartilhadas em relação a pessoas contra as quais já existam investigações penais.

Ele reforçou que não são permitidos compartilhamento de dados por encomenda, referindo-se a eventuais pedidos de apuração feitos por órgãos de investigação.

Toffoli também sugeriu que as informações só podem ser enviadas por canal próprio para essa função, e não por mensagens de e-mail ou outras formas de comunicação. "Sua disseminação deve ser feita exclusivamente por seus sistemas eletrônicos, certificados com registro de acesso. Fica vedada assim a entrega por qualquer outro meio", defendeu.

Em julho, Toffoli abriu esse debate ao determinar a suspensão de todas as investigações que utilizavam dados dos chamados órgãos de controle – entre os quais se inclui Banco Central e Receita Federal. A medida paralisou, por exemplo, a investigação sobre o filho do presidente, Flávio Bolsonaro, acusado de "rachadinha" (ficar com parte do salário de seus funcionários) na época em que exercia o cargo de deputado estadual no Rio de Janeiro.