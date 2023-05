STF tem maioria para tornar réus mais 250 denunciados pelos atos de 8 de janeiro

A- A+

Extremistas vandalizaram o Palácio do Planalto no 8 de Janeiro Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria neste domingo (7) para tornar réus mais 250 envolvidos com os episódios de 8 de janeiro, quando o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o STF foram invadidos e depredados por vândalos.

As 250 pessoas que são alvo desse julgamento foram denunciadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por crimes como associação criminosa armada, abolição violenta do Estado democrático de Direito, golpe de Estado e deterioração de patrimônio tombado.

O voto do ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito sobre as pessoas que participaram dos episódios de vandalismo, foi para que esses 250 envolvidos se tornem réus. Ele foi seguido por Dias Toffoli, Cármen Lúcia, Rosa Weber, Edson Fachin e Gilmar Mendes. André Mendonça divergiu em parte e rejeitou as denúncias contra 200 pessoas.

O julgamento começou na quarta-feira (3), no plenário virtual, e continua até segunda-feira (8). Faltam os votos dos ministros Kassio Nunes Marques, Luiz Fux e Luís Roberto Barroso.

Em outros julgamentos, o Supremo já determinou que 300 pessoas vão responder criminalmente pelo envolvimento com os atos de 8 de janeiro. Na terça-feira (9), o STF deve iniciar mais um julgamento, para avaliar as denúncias contra mais 250 pessoas acusadas pela PGR.