STJ é alvo de críticas por oficinas para servidoras mulheres

O STJ (Superior Tribunal de Justiça) tem sido alvo de críticas após divulgar folheto com oficinas práticas para servidoras mulheres com os temas de planejamento de cardápio, sono da criança, rotina familiar, entre outros.

A oficina é umas iniciativas do STJ para março, mês nacional da história da mulher. A primeira versão havia informado que os cursos iam ocorrer nos dias 15, 17 e 22, por meio da plataforma Zoom.

Entre os temas das oficinas, estão: rotina familiar, produtividade e gestão do tempo, planejamento de cardápios, ensino domiciliar, sono da criança e tempo de qualidade. O folheto foi alvo de críticas por ter sido considerado machista.

Em nota, o STF disse que a pandemia de covid-19 confrontou a sociedade de forma impactante com os casos de mulheres vítimas da violência doméstica.

“Somado a isso, todos os que passaram a trabalhar em regime remoto estão sobrecarregados com a necessidade de desincumbir-se das funções de conciliar a jornada de administrar os compromissos profissionais com os domésticos e familiares. É inegável que essas tarefas ainda recaem de forma mais acentuada sobre as mulheres, ainda que não seja o desejado”, afirmou.

“Embora aos homens já estivesse facultada a inscrição nas oficinas, com as observações que recebemos quando da divulgação do primeiro cartaz foi realizada nova divulgação para destacar a possibilidade, incentivando a ampliar a participação dos homens”, acrescentou.

Segundo o órgão, as três oficinas já estão com vagas esgotadas, “o que evidencia o interesse e acerto na escolha dos temas”.