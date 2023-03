'Stop Depression' reúne milhares de voluntários em ação de combate à doença do século

A- A+

No Rio, o evento 'Stop Depression' aconteceu na orla de Copacabana Divulgação/projeto Depressão Tem Cura

O programa social Depressão Tem Cura (DTC) realizou neste fim de semana o “Stop Depression”, uma ação de conscientização e combate à depressão, em pontos turísticos dos 26 estados e no Distrito Federal.

Os atendimentos foram realizados no sábado (25), das 9h ao meio-dia, e no domingo (26), das 15h às 17h, em locais como a Avenida Paulista, em São Paulo; Forte de Copacabana, no Rio; e Pelourinho, na Bahia. A iniciativa tem o objetivo de oferecer apoio emocional a quem sofre com problemas como depressão e pensamentos suicidas.

O evento contou com a participação de cerca de 6 mil voluntários, entre psicólogos que prestaram atendimento gratuito, e pessoas que superaram problemas emocionais e foram dar suporte, oferecendo escuta qualificada a quem precisava desabafar.

Alexandra venceu a depressão e hoje atua como voluntária Divulgação/projeto Depressão Tem Cura

Uma das voluntárias do evento realizado na Avenida Paulista, neste domingo, foi a analista financeira Alexandra da Silva Américo, de 36 anos. “É muito gratificante poder ajudar as pessoas que, assim como eu tive depressão — e ela tem cura —, porque eu fui curada”, conta.

“Cheguei à igreja sofrendo com depressão, por causa da minha vida sentimental. Não queria sair de casa, só queria chorar, ficar trancada no quarto, não queria comer, não queria levantar da cama, mas eu fui convidada, assim como você pode ser convidado a participar do grupo, a vir para a igreja, para ser curado, como eu fui. Então, a depressão tem cura.”

O Brasil é o país com maior prevalência de depressão na América Latina, e o segundo maior nas Américas, de acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde).

“Estamos vendo o aumento de casos de suicídio e depressão, e o DTC tem trabalhado diariamente para ajudar pessoas que se encontram nessa situação. Essa ação é mais uma que vem com o objetivo de amparar quem está sofrendo e combater esses males”, explica o responsável pelo programa social, Jefferson Garcia.

A ação ocorreu em cerca de 500 cidades brasileiras e a estimativa dos organizadores era de alcançar mais de 50 mil pessoas somente neste fim de semana.

Os voluntários também distribuíram exemplares do livro “Eu venci a Depressão”, da médica Eunice Higuchi, folhetos informativos e cartas com mensagens de apoio emocional.

Criado em 2018, pela Igreja Universal do Reino de Deus, o programa social atendeu a 334.120 mil pessoas no ano passado.