Sumiço de indigenista e jornalista chega ao 10º dia; veja fotos das buscas Bruno Pereira e Dom Phillips foram vistos pela última vez no dia 5 deste mês após deixarem a comunidade ribeirinha São Rafael (AM) Sumiço de indigenista e jornalista chega ao 10º dia; veja fotos de buscas da PF

Cartaz exibido durante protesto no Rio de Janeiro que exigiu intensificação das buscas Agência Estado

O desaparecimento do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips na Amazônia chegou ao décimo dia nesta terça-feira (14). Ao longo desse período, um suspeito foi preso, material orgânico aparentemente humano e objetos pessoais dos dois profissionais foram encontrados, o presidente Jair Bolsonaro (PL) falou em indícios de "maldade", indígenas da região e em Brasília e parentes e amigos em Londres e no Rio de Janeiro protestaram em favor da intensificação das buscas e houve até confirmação à família por parte da Embaixada do Brasil no Reino Unido de que os corpos teriam sido localizados – informação negada pela Polícia Federal, que segue com agentes fazendo buscas na região.

Veja fotos da operação de buscas aos dois:









































Relembre o caso

Bruno Pereira e Dom Phillips estão desaparecidos desde o último dia 5, quando deixaram a comunidade ribeirinha São Rafael. Eles deveriam ter chegado na tarde do mesmo dia à cidade de Atalaia do Norte, no Amazonas, mas não foram mais vistos após entrarem no barco que utilizaram. No dia seguinte, a Coiab (Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira) informou que os dois estavam desaparecidos havia mais de 24 horas.