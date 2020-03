Supermercados mantém estoques, exceto para produtos de prevenção Segundo a Abras, entidade que representa o setor mercadista no país, a queda no abastecimento atinge em especial os lotes de álcool gel

Cartaz sobre limite de produtos no Pão de Açúcar, em Pinheiros, zona oeste de SP Clarice Sá/R7

A Abras (Associação Brasileira de Supermercados) divulgou um comunicado nesta sexta-feira (20) que registra a normalidade no abastecimento das lojas em todo o país, com exceção aos produtos utilizados pela população para a prevenção do surto do novo coronavírus, em especial o álcool gel.

No entanto, a entidade acredita ta situação pode ser minimizada com uma resolução divulgada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância

Sanitária) para facilitar o processo de produção dos itens de proteção à doença.

"A reposição dos produtos mais procurados tem sido agilizada, e as empresas distribuidoras seguem sem alteração nas suas operações. As lojas têm operado de acordo com as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) para garantir a segurança de clientes e colaboradores em relação à prevenção do covid-19", complementou a Abras.

A associação dos mercadistas brasileiros prevê que, na próxima semana, o fluxo de clientes nos estabelecimentos do setor deverá ser normalizado. Nas últimas semanas, a movimentação aumentou consideravelmente em supermercados por todo o país. Em São Paulo, o fluxo cresceu cerca de 45,6% no período entre 19 de fevereiro e 18 de março.