Supermercados registram volta de movimentação normal no país

A Abras (Associação Brasileira dos Supermercadistas) divulgou o resultado de um levantamento que aponta para a volta da normalidade no movimento das lojas em todo o país no domingo (22), após um crescimento extraordinário ocorrido na semana anterior, motivado pelo temor da população da pandemia do novo coronavírus. A pesquisa realizada nesta segunda-feira (23) abrangeu as 27 associações estaduais.

O receio de desabastecimento em decorrência do surto elevou a movimentação de consumidores nos supermercados e provocou o esvaziamento de prateleiras, especialmente nos setores de produtos de higiene, limpeza e alguns alimentos.

No entanto, a entidade nacional tem reforçado que os supermercados não foram afetados pelas determinações das autoridades públicas de fechamento de estabelecimentos comerciais para que se evite aglomeração de pessoas e, desta forma, funcionam normalmente, mesmo em período de quarentena.

"O setor supermercadista é considerado, por lei, atividade essencial da economia, e não irá parar. Com o apoio de toda a cadeia de abastecimento, que continua em plena atividade, os supermercados continuarão abastecidos e preparados para a demanda dos brasileiros", frisou a Abras, em nota.

A associação reforçou também que mantém ativo um comitê de crise para supervisão e monitoramento dos impactos da covid-19 no setor e orientação sobre a prevenção do coronavírus nas lojas supermercadistas, conforme estabelecidas pelo Ministério da Saúde e OMS (Organização Mundial da Saúde).