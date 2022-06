Suplicy interrompe evento do PT e reclama por não ter sido convidado Vereador paulista criticou Aloizio Mercadante, coordenador da campanha de Lula, por ter ignorado proposta de renda básica Suplicy interrompe evento do PT e reclama por não ter sido convidado

O vereador Eduardo Suplicy (PT-SP) interrompendo reunião do PT Reprodução/TV PT

O vereador Eduardo Suplicy (PT-SP) interrompeu uma reunião do PT nesta terça-feira (21), que marcou o lançamento do plano de governo da chapa composta pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin. Suplicy reclamou que não recebeu nenhum convite para participar da cerimônia e que o partido ignorou um projeto de renda básica elaborado por ele.

Durante uma fala do ex-senador Aloizio Mercadante, que participa da coordenação da campanha de Lula para a presidência da República, Suplicy se dirigiu até a mesa em que estavam as autoridades e reclamou da forma como julga ser tratado pelo partido. Ele aproveitou para entregar sua proposta de renda básica a Mercadante.

"A proposta não foi considerada, infelizmente. Entreguei por e-mail há dez dias e não foi considerada ainda. Entre os itens principais, a instituição da renda básica de cidadania, aprovada por todos os partidos e sancionada pelo [então] presidente Lula. Está no programa do PT há muitos anos", disse.

Em seguida, o vereador passou a criticar Mercadante diretamente. "Ele tem alguma coisa comigo, não me convidou para essa reunião. Mas hoje estou aqui e continuarei trabalhando para que Lula e Alckmin instituam a renda básica de cidadania enquanto eu estiver vivo", disse Suplicy.

Mercadante ficou constrangido e disse não ter conseguido acompanhar o envio de convites a todas as pessoas. "Nem era minha função", defendeu-se.

O ex-senador, contudo, afirmou que o projeto de Suplicy será discutido "em momento oportuno" e depois de "um debate aprofundado". Mercadante também criticou o comportamento do vereador. "Cometeu duas graves injustiças aqui. Mas estou acostumado, fui líder com vossa excelência na bancada, sei que é assim mesmo."

De todo modo, Mercadante destacou que o plano de governo de Lula já conta com uma proposta de renda básica de cidadania. O objetivo, segundo a campanha do petista, é implementar um programa que recupere as características do antigo Bolsa Família para garantir uma renda compatível com as atuais necessidades da população.