Supremo suspende transferência de Lula para Tremembé Decisão do ministro Edson Fachin foi seguida por outros 9 ministros e atendeu pedido da defesa do ex-presidente. Lula seguirá em Curitiba STF suspende transferência de Lula para Tremembé

Por 10 votos a 1, o STF (Supremo Tribunal Federal) suspendeu na tarde desta quarta-feira (7) a transferência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de Curitiba para Tremembé, no interior de São Paulo, atendendo pedido da defesa.

A transferência foi determinada pela Justiça Federal de Curitiba nesta quarta pela manhã. Horas depois, a Justiça de São Paulo decidiu que o destino seria a penitenciária de Tremembé.

Com o julgamento do STF, Lula permanecerá em Curitiba até o julgamento de um habeas corpus em que a defesa aponta a suspeição do ex-juiz Sergio Moro, alegando que ele não atuou de forma imparcial no processo do triplex do Guarujá, no qual Lula foi condenado.

O julgamento do pedido da defesa de Lula no STF começou após o presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, definir que o relator do caso deveria ser Edson Fachin, que é relator da Lava Jato.

Após Fachin anunciar que concordava com a suspensão da transferência e com o direito de Lula de ficar em uma sala de Estado Maior, outros nove ministros seguiram seu voto. O ministro Marco Aurélio Mello votou contra, afirmando que a defesa deveria ter recorrido à Justiça Federal do Paraná.

Os ministros negaram um dos pedidos feitos pela defesa nesta quarta que era a concessão de um habeas corpus ao ex-presidente.