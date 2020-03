Surto de coronavírus cancela conferência com Moro nos EUA Evento organizado pela comunidade brasileira em Boston contaria com a presença de três ministros e outras autoridades coronavirus

Moro seria uma dos palestrantes da Brazil Conference Adriano Machado/Reuters - 02.07.2019

O recente surto de coronavírus motivou o cancelamento da Brazil Conference, que contaria com palestras dos ministros Sergio Moro (Justiça e Segurança Pública), Luiz Henrique Mandetta (Saúde) e Tarcísio de Freitas (Infraestrutura) nos dias 3 e 4 de abril.

O evento é organizado pela comunidade brasileira de estudantes em Boston, nos Estados Unidos, com líderes e empresários brasileiros.

Já estavam também confirmadas as presenças do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), do empresário Jorge Paulo Lemann, da deputada Tabata Amaral (PDT-SP) e do apresentador Luciano Huck. A deputada Joice Hasselman (PSL-SP) também seria uma das palestrantes.