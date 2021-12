Surto de gripe e a Covid são os temas da Live JR desta sexta (17)

A- A+

Doutora Cristiana Meirelles Divulgação

A Live JR, programa de entrevistas do Jornal da Record em todas as plataformas digitais da Record TV, recebe nesta sexta-feira (17) as infectologistas Dra. Raquel Muarrek e Dra. Cristiana Meirelles.

O assunto desta edição é o surto de gripe em várias capitais do país e as dúvidas com relação aos sintomas, que são muito parecidos com os da Covid. O programa também vai esclarecer o que é o H3N2 Darwin, como surgiu e o que fazer agora que estamos perto das festas de fim de ano. A Live JR abordará ainda a vacinação em crianças, medida aprovada nesta quinta-feira (16) pela Anvisa.

Dra. Raquel Muarrek também participa Reprodução

A live será apresentada por Fábio Menegatti, no estúdio, e Renata Loures, remotamente, ambos repórteres do Jornal da Record.

Ao vivo, a entrevista começa às 15h. As entrevistas acontecem todas as sextas-feiras. O público pode acompanhar ao vivo na Record News, pelo R7 e pelas redes sociais do Grupo Record. Além disso, haverá exibição de trechos no Jornal da Record e no Fala Brasil.