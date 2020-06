Do R7, com informações da Agência Estado

Suspeito é preso depois de jogar tinta no Palácio do Planalto Ainda não se sabe o que motivou o ato, que aconteceu na manhã desta segunda-feira (8). Funcionários foram acionados para limpar o local

Depois do ocorrido, funcionários da limpeza foram acionados para limpar o local CLÁUDIO REIS/FRAMEPHOTO/ESTADÃO CONTEÚDO (08.06.2020)

Um homem foi preso depois de jogar tinta vermelha na rampa do Palácio do Planalto, em Brasília, nesta segunda-feira (8). Depois do ocorrido, funcionários da limpeza foram acionados para tirar a tinta do local.

Inicialmente, não havia informações sobre o responsável pela ação. Cerca de 40 minutos depois, no entanto, um homem não identificado apareceu em frente ao Palácio sujo de tinta vermelha gritando "genocídio". Ele foi levado por seguranças da Presidência para dentro do prédio.

O espaço é usada por autoridades durante eventos oficiais. Ainda não se sabe o que motivou o ato.

A Secom (Secretaria Especial de Comunicação da Presidência) ainda não se manifestou sobre o episódio até a publicação desta matéria.

Veja vídeos: