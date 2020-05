"Talvez tenha pego esse vírus e nem senti", diz Bolsonaro

Bolsonaro visitou centro do Exército que monitora casos de covid-19 no RS Marcos Corrêa/PR

O presidente Jair Bolsonaro cogitou nesta quinta-feira (31) que já teria sido infectado pelo novo coronavírus, mas que não teria desenvolvido os sintomas da covid-19.

"Talvez tenha pego esse vírus e nem senti", afirmou Bolsonaro em uma entrevista para a Rádio Guaíba, de Porto Alegre (RS), ao responder uma pergunta sobre a decisão da Justiça Federal que determinou que ele mostre o resultado dos exames feitos para detectar a covid-19 para o jornal O Estado de S. Paulo.

Bolsonaro ainda explicou que usa nomes diferentes em seus exames e medicamentos por questões de segurança.

"Sou uma pessoa conhecida para o bem ou para o mal. Quando fui medicado, coloquei um nome fantasia porque na ponta da linha está um ser humano, não se saber o que pode ser feito se alguém souber que é o Jair Bolsonaro", disse.

No lugar dos exames, a AGU (Advocacia Geral da União) apresentou um relátorio médico feito pelo departamento médico da Presidência da República, afirmando que o presidente não teria contraído a doença.



A manifestação foi desconsiderada e a Justiça deu um novo prazo de 48 horas para que o presidente apresente os exames solicitados no processo.

Sem cumprimentos

O presidente Jair Bolsonaro visitou a capital do rio Grande do Sul para conhecer o Centro de Operações de Combate à Covid-19 e participou da solenidade de transmissão do cargo de Comandante Militar do Sul.

Ao chegar no local, Bolsonaro foi cumprimentar generais, oficiais presentes e o vice-presidente Hamilton Mourão, que se recusaram a dar as mãos e ofereceram o cotovelo para cumprimentá-lo, tentando evitar o contato físico, uma das principais recomendações para evitar o contágio pelo novo coronavírus.