Tarcísio de Freitas recebe apoio formal do PSDB para o segundo turno ao Governo de SP O diretório estadual tucano anunciou suporte ao ex-ministro, que disputará o segundo turno contra Fernando Haddad Tarcísio de Freitas recebe apoio formal do PSDB para o segundo turno ao Governo de SP

Candidato Tarcísio Gomes de Freitas na sessão eleitoral durante o primeiro turno Will Dias/Futura Press/Estadão Conteúdo - 2.10.2022

O diretório estadual do PSDB anunciou na tarde desta terça-feira (11) o apoio ao ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos), que disputará o segundo turno para o Governo de São Paulo contra Fernando Haddad (PT).

O apoio vem logo após o próprio candidato se reunir com o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, na última sexta-feira (7), em São Paulo. O deputado federal Carlos Sampaio (SP), um dos vice-presidentes nacionais do PSDB, também estava no encontro.

Tarcísio Gomes de Freitas é militar da reserva e foi ministro da Infraestrutura no governo de Jair Bolsonaro (PL).





























Apoios

Na corrida pelo Palácio dos Bandeirantes no segundo turno, Tarcísio de Freitas já recebeu apoio de políticos como o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), e os prefeitos de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira (PSDB), e de São Bernardo do Campo, Orlando Morando (PSDB).

Também declararam apoio a Tarcísio de Freitas o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, o deputado federal Carlos Sampaio (PSDB-SP), o vereador pelo município de São Paulo Fernando Holiday (Republicanos) e o concorrente ao Governo de São Paulo no primeiro turno Vinicius Poit (Novo).

No primeiro turno, Tarcísio de Freitas recebeu 9.881.995 votos (42,32%). O candidato do PT, Fernando Haddad, em 2º lugar, obteve 8.337.139 votos (35,7%).