Tarcísio tem 57% dos votos válidos, e Haddad, 43%, diz Real Time Big Data Candidato do Republicanos tem a preferência de homens, mulheres, evangélicos, católicos e eleitor de todas as faixas de renda Tarcísio tem 57% dos votos válidos, e Haddad, 43%, diz Real Time Big Data

Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Fernando Haddad (PT), candidatos ao Governo de São Paulo Alan Santos/PR e Ricardo Stuckert

O candidato do Republicanos ao Governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, lidera a corrida eleitoral no segundo turno com 57% dos votos válidos (descontados nulos e em branco), segundo pesquisa divulgada nesta quarta-feira (12) pelo instituto Real Time Big Data. O adversário dele, Fernando Haddad (PT), aparece com 43%.

Luce Costa/Arte-R7

A pesquisa do Real Time Big Data foi feita para a Record TV. Foram ouvidos 1.200 eleitores paulistas entre segunda-feira (10) e terça-feira (11). A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-08940/2022.

De acordo com o levantamento, Tarcísio também lidera na pesquisa estimulada, em que o nome dos candidatos é apresentado ao eleitor. Nesse cenário, o candidato do Republicanos tem 48%, e Haddad, 36%. Eleitores que não sabem ou não responderam são 10%, e os que disseram que votariam nulo ou em branco somam 6%.

Luce Costa/Arte-R7

Perfil do eleitor

Segundo o Real Time Big Data, Tarcísio é o candidato preferido de vários tipos de eleitor. A pesquisa mostra que ele tem 42% das intenções de voto de mulheres e 55% de homens, enquanto Haddad tem 40% dos votos femininos e 32% dos votos masculinos.

Considerando a renda mensal dos eleitores, Tarcísio tem mais votos entre os que ganham até dois salários mínimos (46%), de dois a cinco salários mínimos (45%) e mais que cinco salários mínimos (58%). Haddad tem 39%, 36% e 32%, respectivamente.

Tarcísio também aparece à frente entre os eleitores evangélicos (60%) e católicos (49%). Nesses públicos, Haddad tem 29% e 40%.

De acordo com o Real Time Big Data, Tarcísio tem a preferência de sete regiões do estado de São Paulo: Macro Campinas (53%), Norte (54%), Centro (55%), Vale do Paraíba (52%), Oeste (53%), Baixada e Ribeira (52%) e Macro Sorocaba (57%). Haddad vence na região metropolitana de São Paulo (45%). Na capital, há um empate: ambos têm 44%.