Tarcísio tem 58,7% dos votos válidos, e Haddad, 41,3%, diz pesquisa O candidato do Republicanos ao Governo de São Paulo aparece à frente nas intenções de voto, às vésperas do segundo turno Tarcísio tem 58,7% dos votos válidos e Haddad, 41,3%, diz pesquisa

Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Fernando Haddad (PT), candidatos ao Governo de São Paulo Marcello Casal e Rovena Rosa/Agência Brasil

O candidato do Republicanos ao Governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, tem 58,7% dos votos válidos, de acordo com a pesquisa publicada nesta sexta-feira (28) pelo Instituto Veritá. Rival dele no segundo turno, Fernando Haddad (PT) conta com 41,3% das intenções de voto.

A pesquisa foi feita por iniciativa própria do instituto. Foram entrevistados 2.010 eleitores, entre terça-feira (25) e quinta-feira (27). A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número SP-04900/2022. O nível de confiança não foi revelado.

No cenário que leva em conta os votos não válidos, Tarcísio também aparece à frente, com 51,5%, ao passo que Haddad tem 36,2%.