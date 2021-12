Taxa básica de juros sobe 1,5 ponto percentual e termina ano a 9,25% Última reunião do Copom (Comitê de Política Monetária) do BC (Banco Central) termina com sétima alta seguida da Selic

Selic, taxa básica de juros, passou de 7,75% para 9,25% ao ano Marcos Santos/USP Imagens

A taxa básica de juros, a Selic, subiu 1,5 ponto percentual, de 7,75% para 9,25% ao ano, no início da noite desta quarta-feira (8), ao fim da última reunião do ano do Copom (Comitê de Política Monetária), do BC (Banco Central).

A alta, a sétima consecutiva e a maior desde julho de 2017, já era esperada pelo mercado desde a penúltima reunião do Copom, realizada em outubro, quando foi sinalizado o aumento de 1,5 ponto percentual.

O percentual também era consenso no mercado financeiro e já havia sido citado no boletim Focus, que compila previsões de cerca de 100 respondentes na sondagem do Banco Central, divulgado na segunda-feira (6).

O mesmo documento ainda sinaliza que a Selic finalizaria 2022 a 11,25%.

No boletim, divulgado ao final da reunião, o comitê sinaliza outro ajuste da mesma magnitude na taxa básica de juros.

"O Comitê entende que essa decisão reflete seu cenário básico e um balanço de riscos de variância maior do que a usual para a inflação prospectiva e é compatível com a convergência da inflação para as metas ao longo do horizonte relevante, que inclui os anos-calendário de 2022 e 2023", justificou, e seguiu:

"Essa decisão também implica suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego."

No documento, o Copom tambem enfatizou que "os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados para assegurar a convergência da inflação para suas metas, e dependerão da evolução da atividade econômica, do balanço de riscos e das projeções e expectativas de inflação para o horizonte relevante da política monetária".

A nota ainda pontuou:

• No cenário externo, o ambiente se tornou menos favorável. Alguns bancos centrais das principais economias expressaram claramente a necessidade de cautela frente à maior persistência da inflação, tornando as condições financeiras mais desafiadoras para economias emergentes. Além disso, a possibilidade de nova onda da Covid-19 durante o inverno e o aparecimento da variante Ômicron adicionam incerteza quanto ao ritmo de recuperação nas economias centrais;

• Em relação à atividade econômica brasileira, indicadores divulgados desde a última reunião mostram novamente uma evolução moderadamente abaixo da esperada;

• A inflação ao consumidor continua elevada. A alta dos preços foi acima da esperada, tanto nos componentes mais voláteis como também nos itens associados à inflação subjacente;

• As diversas medidas de inflação subjacente apresentam-se acima do intervalo compatível com o cumprimento da meta para a inflação;

• As expectativas de inflação para 2021, 2022 e 2023 apuradas pela pesquisa Focus encontram-se em torno de 10,2%, 5,0% e 3,5%, respectivamente; e

• No cenário básico, com trajetória para a taxa de juros extraída da pesquisa Focus e taxa de câmbio partindo de USD/BRL 5,65*, e evoluindo segundo a paridade do poder de compra (PPC), as projeções de inflação do Copom situam-se em torno de 10,2% para 2021, 4,7% para 2022 e 3,2% para 2023. Esse cenário supõe trajetória de juros que se eleva para 9,25% a.a. neste ano e para 11,75% a.a. durante 2022, terminando o ano em 11,25%, e reduz-se para 8,00% a.a. em 2023. Nesse cenário, as projeções para a inflação de preços administrados são de 16,7% para 2021, 3,8% para 2022 e 5,2% para 2023. Adotam-se bandeira tarifária "escassez hídrica" em dezembro de 2021 e a hipótese de bandeira tarifária "vermelha patamar 2" em dezembro de 2022 e dezembro de 2023.

Selic estava em queda até março de 2021

Até março deste ano, a taxa básica de juros vinha registrando uma série de quedas desde julho de 2015 e sequência de reduções consecutivas desde julho de 2019, chegando ao menor patamar da história.

A alta da inflação e as incertezas da economia por causa das crises financeira e sanitária geradas pela pandemia de coronavírus vêm pesando na decisão do Copom de elevar sucessivamente a Selic, de acordo com o mercado.

Veja as dicas dos economistas para reduzir os gastos no supermercado









































As idas ao supermercado estão ficando cada vez mais caras e exigindo mais atenção do consumidor que quer economizar ao máximo nas suas compras. A prévia da inflação de preços no Brasil mostrou que os alimentos e bebidas saltaram 1,38%, alta influenciada principalmente pela alimentação em domicílio, cuja taxa passou de 1,51%, em setembro, para 1,54%, em outubro. Clique nas imagens acima e veja as dicas dos economistas André Braz, coordenador do IPC do FGV Ibre, e Juliana Inhasz, professora do Insper (Instituto de Ensino e Pesquisa).







A primeira atitude que o consumidor deve tomar antes de ir ao supermercado é fazer um inventário do que tem em casa para não comprar produtos desnecessários. Freepik

Depois de verificar o que tem e não tem em casa, faça uma lista do que precisa comprar. Além de otimizar a ida ao supermercado, te ajuda a fugir de compras por impulso e a selecionar os produtos que realmente estão faltando. Freepik

Se a sua marca preferida está cara, não mantenha a fidelidade. Mude para outra mais barata e com a mesma qualidade. 'Há produtos mais baratos e com a mesma qualidade. O que ocorre é uma resistência do consumidor. A substituição ajuda muito nas horas de economizar ', orienta o economista André Braz. Freepik

Não vá ao supermercado com fome. Antes de partir, tome café da manhã, almoce ou coma alguma fruta para o estômago não influenciar nas suas decisões. Pixabay

Programe suas compras para aproveitar os dias de promoção que os supermercados costumam fazer. Nesses dias, diversos produtos são encontrados com bons preços.

Se possível, deixe para fazer sua compra após o dia 10, já que a maioria da população já fez a sua compra e os supermercados vão precisar criar promoções para atrair os consumidores até o fim do mês. Pixabay

Cuidado com a compra de frutas, verduras e legumes. O ideal é ter em mente o cardápio da semana para não comprar demais e jogar fora. 'Jogar fora comida é a mesma coisa que rasgar dinheiro. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

No caso da carne, frango e ovos que estão com os preços elevados, a dica é comprar em menor quantidade . Se reduzirmos o consumo, tanto o supermercado quanto o produtor vai entender o recado e os preços tendem a cair EFE/ Alba Santandreau Alba Santandreau/EFE - 21.06.2021

Procure comprar frutas, legumes e verduras da época que são mais em conta. Normalmente são os que aparecem em maior quantidade nas gôndolas. Foto: Pixabay

Deixe a preguiça de lado e pesquise em mais de um supermercado antes de comprar. É comum uma rede fazer promoções de azeite, por exemplo, enquanto na outra os grãos (feijão, lentilha, grão de bico etc.) estão mais em conta. Vale a pena fragmentar a compra para economizar Freepik Publicidade