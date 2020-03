Taxa de empréstimo pessoal cai em março, diz pesquisa do Procon Variação média foi de 0,12 ponto percentual para baixo em relação ao mês anterio, de acordo com levantamento nos maiores bancos do país Taxa de empréstimo pessoal cai em março, diz pesquisa do Procon

Taxa de empréstimo cai em março, diz Procon joelfotos/Pixabay

Pesquisa de taxa de juros realizada pela Procon de São Paulo constatou que, em março, a taxa média do empréstimo pessoal teve queda de 0,12 ponto percentual em relação ao mês anterior. No cheque especial, não houve alteração.

O levantamento, realizado em 3 de março, envolve os seguintes bancos: Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Safra e Santander.

No Empréstimo Pessoal a taxa média dos bancos pesquisados foi de 6,05% a.m., representando variação negativa de 1,94% em relação à taxa média de fevereiro. Apenas a Caixa Econômica Federal e o Itaú tiveram variações em suas taxas do empréstimo pessoal em relação ao mês anterior.

A CEF alterou sua taxa de 3,99% para 3,29% a.m., representando uma variação negativa de 17,54% em relação a fevereiro. E, o Itaú, alterou sua taxa de 6,11% para 6,09% a.m., o que significa uma variação negativa de 0,33% em relação ao mês anterior.

No Cheque Especial a taxa média dos bancos pesquisados foi de 7,96% a.m., igual à do mês anterior. Nenhum banco da amostra apresentou alteração nesta taxa.

Importante ressaltar que, o Banco Central do Brasil, por meio da Resolução nº 4.765, de 27 de novembro de 2019, limitou a cobrança da taxa de juros do cheque especial para pessoa física em 8% ao mês. A Resolução passou a vigorar em 06/01/2020. O único banco que informou taxa máxima inferior ao autorizado pela Resolução foi o Banco do Brasil (7,73% a.m.).

Na atual conjuntura econômica, os especialistas do @proconsp alertam para que o consumidor fique atento e, se possível, adie um pouco mais sua decisão de tomada de crédito. Os juros de ambas modalidades continuam elevados.