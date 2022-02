TCDF proíbe Iges-DF de fazer novas contratações após irregularidades

A- A+

Hospital de Base do DF é administrado pelo Iges-DF Pedro Ventura/Agência Brasília

O TCDF (Tribunal de Contas do Distrito Federal) proibiu o Iges-DF (Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF) de fazer novas contratações. Os processos seletivos estão suspensos até que o instituto preste esclarecimentos sobre as irregularidades que ocorreram em uma seleção para contratação de 700 profissionais em 2021 e no processo de admissão para enfermeiro-auditor.

Em votação unânime, a Corte concordou com o voto do relator, o conselheiro Inácio Magalhães Filho, que há havia recomendado a suspensão das contratações, no dia 2 de fevereiro. O corpo técnico entendeu que as seleções anteriores realizadas pelo Iges-DF não seguiram critérios mínimos de “objetividade, com ofensa aos princípios da impessoalidade, da transparência, da moralidade, da economicidade e da eficiência”.

O R7 entrou em contato com o Iges-DF, que emitiu nota informando que "tem total interesse em esclarecer a situação, e retomar a possibilidade dos processos seletivos, afinal, a saúde pede a contratação de profissionais". "Esperamos que o TCDF colabore com o instituto enquanto todos os fatos são apurados, a fim de que os processos seletivos sejam retomados e possamos continuar a contratação de profissionais para a saúde."



O Iges faz a gestão do Hospital de Base e do Hospital Regional de Santa Maria. A entidade também gere as UPAs (Unidades de Pronto-Atendimento) de Ceilândia, do Núcleo Bandeirante, do Recanto das Emas, de Samambaia, de São Sebastião e de Sobradinho.