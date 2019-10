TCU aprova regras do megaleilão do pré-sal marcado para novembro Governo espera arrecadar R$ 106,6 bilhões com óleo excedente encontrado em bacias após cessão onerosa feita à Petrobras em 2010 TCU aprova edital do megaleilão do pré-sal

O Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou nesta quarta-feira (9) o edital do megaleilão do óleo excedente da cessão oneronsa. Trata-se da matéria prima encontrada na bacia de Santos após o acordo fechado em 2010 entre o governo e a Petrobras e que permitiu à estatal explorar o óleo existente na área. A empresa descobriu, porém, que havia mais do triplo da quantidade de óleo prevista no contrato.

O governo prevê agora arrecadar R$ 106,6 bilhões na nova disputa, marcada para o dia 6 de novembro. Quatorze empresas estão inscritas.

A aprovação pelo TCU evita dúvidas e insegurança jurídica no certame. Ao dar aval ao edital, o ministro Raimundo Carreiro, relator do processo, acatou quatro ressalvas apontadas pela área técnica. Foram apontados problemas como prazos desrespeitados e inconsistências na modelagem do leilão. Apesar disso, não haverá necessidade de refazer o edital, e o processo segue seu curso.