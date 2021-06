TCU cria comissão para apurar caso de auditor autor de relatório

A- A+

Na imagem, auditor Alexandre Marques Reprodução

A presidente do TCU (Tribunal de Contas da União), ministra Ana Arraes, criou na última sexta-feira (11) uma comissão para apurar o caso envolvendo Alexandre Figueiredo Costa Silva Marques, auditor apontado como autor de um texto que questiona o número de mortes por covid-19 no país.

A comissão é composta pelos auditores federais de controle externo Márcio André Santos de Albuquerque, Frederico Julio Goepfert Junior e Pedro Ricardo Apolinario de Oliveira. O grupo tem 60 dias para apurar as possíveis irregularidades.

O relatório feito pelo auditor do TCU foi citado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para apoiadores em Brasília. Na ocasião, o titular do Executivo afirmou que o documento apontava que 50% das mortes por covid-19 não ocorreram pela contaminação da doença. Depois, o órgão desmentiu Bolsonaro, que reconheceu o erro no dia seguinte.

A Corte reafirma que as questões veiculadas no documento não encontram respaldo em nenhuma fiscalização do TCU. O arquivo sobre as mortes por covid-19 refere-se a uma análise pessoal de um servidor e não consta de quaisquer processos oficiais do órgão.

Depois da polêmica, Marques foi afastado do grupo de auditores responsáveis pela fiscalização de gastos relativos a ações de enfrentamento à covid-19. A presidente do TCU pediu, ainda, que a PF (Polícia Federal) apure o caso.