TCU: 'Gastos com pandemia 'serão fiscalizados por muito tempo'" Presidente do órgão diz que sofreu uma pressão por um "libera geral" de gastos para combater pandemia e caiu após denúncias de corrupção

TCU diz que pressão só diminuiu após denúncias de corrupção Saulo Cruz/TCU

O presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), José Múcio Monteiro, disse que é preciso reconstruir o País para que haja segurança jurídica para atrair investimentos, principalmente estrangeiros. Em audiência na comissão mista do Congresso Nacional que acompanha as ações para fazer frente à covid-19, Múcio afirmou que os gastos relacionados à pandemia serão fiscalizados pelo tribunal por muito tempo.

Leia também: Sistema do SUS que registra covid-19 tem problema, diz secretário de SP

"Vamos continuar muito tempo com a preocupação de separar o joio do trigo após a pandemia", declarou. Múcio disse ainda que o TCU sofreu uma pressão por um "libera geral" de gastos para combater a pandemia do novo coronavírus. "A pressão caiu depois que foram feitas denúncias nos Estados de corrupção", afirmou.

Leia também: Covid-19: OMS considera possível chegada de vacina no início de 2021

Múcio avaliou que o País está convivendo com a politização do vírus e que ninguém estava preparado para tomar atitudes rapidamente. Ele disse, no entanto, que é preciso cautela com os gastos públicos para evitar fraudes. "Na pandemia, é difícil distinguir quem quer salvar uma vida e quem quer melhorar a sua vida", completou. Múcio e técnicos do tribunal fazem na comissão um balanço das ações do TCU relacionadas à pandemia.

Copyright © Estadão. Todos os direitos reservados.