Tebet anuncia apoio a Lula e faz sugestões para o programa de governo A candidata do MDB à Presidência da República aguardou a posição do partido, que liberou filiados para definirem seu posicionamento Simone Tebet anuncia apoio a Lula e faz sugestões ao programa de governo

Senadora Simone Tebet durante sabatina da Record TV com candidatos à Presidência Edu Garcia/R7 - 28.9.2022

Terceira colocada na disputa pela Presidência da República no primeiro turno, a senadora Simone Tebet (MDB) anunciou, nesta quarta-feira (5), seu apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A parlamentar encontrou-se com o petista, almoçou com ele e negociou o apoio.

"Ainda que mantenha as críticas ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva, depositarei nele meu voto", disse a ex-candidata, em transmissão ao vivo no Twitter.

Em troca, Tebet fez sugestões para o programa de governo, mas não exigiu a incorporação de suas propostas, como fez Ciro Gomes (PDT). Tebet teve 4,9 milhões de votos no pleito que ocorreu no último domingo (2). Após o resultado do primeiro turno, ela já vinha confidenciando a aliados e pessoas próximas que tomaria a decisão de apoiar Lula.

O partido da senadora liberou os filiados nos estados e no Distrito Federal para decidirem sobre seu apoio, evitando punição a quem escolher não declarar voto ao petista. Entre as sugestões apresentadas por Tebet estão a igualdade de gênero, com a garantia de cotas para mulheres no governo, e o compromisso com a responsabilidade fiscal.

Outras demandas da parlamentar foram a preservação da Amazônia e a garantia de que serão expandidas as políticas públicas voltadas para a educação infantil. Ela aceitou, em um segundo momento, gravar vídeos e aparecer ao lado de Lula, ação que ainda não foi aceita por Ciro.