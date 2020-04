Teich anuncia envio de profissionais da Força Nacional do SUS a Manaus O ministro da Saúde falou em 'esforço conjunto na atenção aos pacientes' com covid-19, nesta quinta-feira (23), por meio de publicação no Twitter Teich anuncia envio de profissionais da Força Nacional do SUS a Manaus

Teich anunciou reforço por meio de publicação no Twitter Marcello Casal JrAgência Brasil

O ministro da Saúde, Nelson Teich, anunciou nesta quinta-feira (23) o envio de profissionais da Força Nacional do SUS (Sistema Único de Saúde) para Manaus, no estado do Amazonas, para reforçar as medidas de combate à pandemia do novo coronavírus.

O grupo, que recebeu treinamento em Brasília, é o segundo a chegar na capital. “A nova equipe é formada por 13 profissionais (2 fisioterapeutas, 3 médicos e 8 enfermeiros). Esforço conjunto na atenção aos pacientes com #Covid-19", escreveu no Twitter.

De acordo com a Pasta, o município “encontra-se com capacidade de atendimento hospitalar próximo ao limite” e, por isso, eles estarão à disposição da Secretaria de Saúde local, que será a responsável por definir onde os profissionais atuarão.

Ao todo, mais de 8,2 mil pessoas já se voluntariaram para integrar a chamada "Força Nacional do SUS" — programa criado pelo Ministério da Saúde em 2011 e que tem por objetivo colocar em prática ações de "prevenção, assistência e repressão" durante crises epidemiológicas, como define o próprio governo.