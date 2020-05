Teich chega a Manaus e vai acompanhar combate à covid-19 Ministro deixou Brasília na tarde deste domingo e visitará hospitais na capital do Amazonas, umas das que têm maior incidência da doença no país Teich embarca para Manaus e vai acompanhar ações de combate à covid-19

O ministro da Saúde, Nelson Teich José Dias / PR / 27.04.2020

O ministro da Saúde, Nelson Teich, chegou a Manaus na tarde deste domingo (3) para acompanhar a crise no sistema de saúde local em razão da pandemia do novo coronavírus. O estado do Amazonas possui umas das maiores incidências de covid-19, com 548 mortes e 6.683 pessoas infectadas, segundo balanço deste domingo (3). Outros 1.901 pacientes se recuperaram.

Teich se reuniu com o governador Wilson Lima (PSC) e o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio (PSDB). Na segunda (4), ele visita o Comando Militar da Amazônia e o Hospital Delphina Rinaldi Abdel Azir, pela manhã, e o Hospital de Campanha Municipal e o Hospital Retaguarda Nilson Lins, à tarde.

No Twitter, o ministro divulgou vídeo afirmando que o objetivo é acompanhar de perto as ações de combate à covid-19. "O foco é pleno em ação, melhorar nossa capacidade de cuidar das pessoas, entregar resultados e salvar vidas. É pra isso que a gente está indo lá e vai fazer o mesmo com outras cidades do Brasil na sequência".

Também pelo Twitter, Teich divulgou que o ministério contratou 267 profissionais da saúde para atuar no Amazonas, sendo 37 médicos, 118 enfermeiros, 57 técnicos em enfermagem, 26 fisioterapeutas, 12 farmacêuticos e 17 biomédicos.

Sistema funerário

Além da crise no sistema de saúde, a capital amazonense vive também uma crise no sistema funerário. O Cemitério Nossa Senhora de Aparecida passou a realizar enterros à noite. Diversas covas foram abertas de forma emergencial, e uma mesma cova chega a ser ocupada por dois caixões.