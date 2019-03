Temer chega em São Paulo após quatro dias preso na PF no Rio Ex-presidente estava na sede da PF no Rio de Janeiro onde ficou em uma cela improvisada. Outros sete presos na operação também ganharam liberdade

Temer embarcando em avião particular no aeroporto de Santos Dumont, no Rio Fábio Motta/Estadão Conteúdo - 25.03.2019

O ex-presidente Michel Temer chegou em São Paulo em um avião particular por volta das 21h25 desta segunda-feira (25). Temer foi libertado da prisão, na sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro, às 18h40 e decolou em uma aeronave KingAir de prefixo PT-WAC às 20h00 no Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio.

Antes de embarcar, o ex-presidente seguiu em um automóvel Toyota Corolla preto da sede da PF até o aeroporto, e entrou pelo terminal de cargas. Ficou aguardando na pista, dentro do veículo, até as 19h40 A aeronave decolou às 20h.

Michel Temer foi solto após o desembargador federal Ivan Athié, do TRF-2 (Tribunal Regional Federal da 2ª Região), determinar sua liberdade por meio de um habeas corpus.

O ex-presidente e outros sete presos na operação Lava Jato do Rio de Janeiro na manhã da última quinta-feira (21) também foram beneficiados com a decisão, incluindo o ex-ministro de Temer e ex-governador do Rio de Janeiro, Moreira Franco.

A decisão também inclui a liberdade do ex-ministro Moreira Franco, de João Batista Lima Filho, o Coronel Lima, Maria Rita Fratezi, Carlos Alberto Costa, Carlos Alberto Costa Filho, Vanderlei Di Natalie e Carlos Alberto Montenegro Gallo.

Os suspeitos são investigados pelos crimes de cartel, corrupção ativa e passiva, lavagem de capitais e fraudes à licitação.