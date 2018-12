Temer convoca reunião ministerial e cumpre agenda em SP e Goiás

Temer reúne ministros para fazer balanço do governo Adriano Machado/Reuters - 17.10.2018

O presidente Michel Temer também convocou para esta quarta-feira (19), uma reunião ministerial, às 9h, no Palácio do Planalto. O encontro acontece no mesmo dia em que o presidente eleito Jair Bolsonaro reúne a futura equipe ministerial na Granja do Torto, às 10h.

Antes, às 8h30, Temer participa de reunião com a presença do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha; do ministro da Indústria Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge; do líder do governo no Senado, Romero Jucá (MDB-RR); do governador eleito e interventor federal em Roraima, Antonio Denarium; e do secretário de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário da Casa Civil, Jefferson Coriteac. Em seguida, Temer participa da cerimônia de sanção dos projetos de lei de proteção à mulher, também no Planalto.

Logo após a reunião ministerial, às 12h, o presidente embarca para Itu, São Paulo, onde participará, às 14h, da cerimônia de abertura do Centro de Memória Michel Temer.

O presidente viaja ainda nesta quarta para o Estado de Goiás, onde participa de dois eventos públicos. Às 17h30, em Aparecida de Goiânia, ele visita e participa da inauguração do Hospital Municipal da cidade. Logo depois embarca para Goiânia onde, às 20h, participa da cerimônia de posse da nova diretoria da Federação das Indústrias do Estado de Goiás (FIEG).

