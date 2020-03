Do R7

Temporal no Rio de Janeiro causa desabamentos e quatro mortos Segundo o serviço meteorológico da prefeitura, mais núcleos de chuva intensa estão se deslocando no Oceano em direção à Região Metropolitana

Três pessoas morreram por causa do temporal que começou na noite de sábado Ricardo Moraes/Reuters

As fortes chuvas que atingem a cidade do Rio de Janeiro desde a noite de sábado (29), já deixou pelo menos quatro mortos, segundo informações do Corpo de Bombeiros.

Diversas partes da cidade e da região metropolitana, principalmente Mesquita, na Baixada Fluminense, tiveram vias alagadas e casas inundadas. Na capital, as chuvas atingiram principalmente a zona oeste.

A corporação, que trabalha em estado de alerta desde às 0h deste domingo (1º), atendeu mais de 200 ocorrências ao longo do dia e continuará acompanhando a situação da capital fluminense durante toda a madrugada. Neste domingo, a cidade do Rio de Janeiro completou 455 anos.

Vítima morreu eletrocutada

Em Tanque, na região de Jacarépagua, um deslizamento por volta de 4h25 causou a morte do copeiro Flávio Gonçalves, 50. Ele estava dormindo quando o barranco deslizou e derrubou a parede do seu quarto.

O Corpo de Bombeiros também confirmou a morte de Wania R. Nunes, 75. Ela foi eletrocutada quando estava na esquina da Estrada do Tindiba com Rua Apiacás, na Taquara, também em Jacarepaguá.

A terceira morte ocorreu na Baixada Fluminense. Misael Xavier, 62, foi vítima de um desabamento na Estrada Feliciano Sodré, em Mesquita. Em Acari, na zona norte, um homem morreu afogado durante o temporal.

Veja vídeo gravado por moradores:

O temporal desta madrugada também causou o desabamento de uma casa em Magé, na Baixada Fluminense. Os bombeiros conseguiram resgatar um homem e uma mulher dos escombros pouco depois das 8h da manhã. Ambos foram levados a um hospital, e o estado de saúde não foi divulgado.

A Defesa Civil municipal acionou 27 sirenes em 13 comunidades da capital para alertar moradores sobre o risco de deslizamentos.

Segundo o serviço meteorológico da prefeitura, o Alerta Rio, mais núcleos de chuva intensa estão se deslocando no Oceano em direção à Região Metropolitana.