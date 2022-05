Tênis "destruído" da Balenciaga vai custar até R$ 3,2 mil

A- A+

A grife de luxo Balenciaga criada na Espanha continua adicionando ousadia e irreverência aos seus caríssimos objetos de desejo. A última da griffe foi um tênis Paris Sneaker que chega com aspecto sujo, gastos ou seja, praticamente destruído que vai custar de cerca de R$ 3,2 mil - o cano alto - e R$ 2,5 mil - o cano baixo - segundo informa o site Hypebeast. A própria marca define assim sua criação:

- Um design clássico reformulado interpreta o atletismo de meados do século e o desgaste casual atemporal em preto, branco ou vermelho, com sola e biqueira de borracha branca. É finalizado com tela desgastada e bordas ásperas, afetando uma aparência pré-usada. A sapatilha Balenciaga Paris vem em estilos com cadarço, seja de cano alto ou mule sem costas.

O Paris Sneaker, aspecto sujo, desgastado para poucos Divulgação

A campanha de lançamento do tênis tem fotos do fotógrafo Leopold Duchemin, que divulga o calçado em seu Instagram. Seria algo como um retrato de natureza morta que sugere que o tênis marcado seja para ser usado na vida toda. Uma edição limitada de 100 pares desses tênis destruídos extras estará disponível em Balenciaga.com em preto ou branco até enquanto durarem os estoques.

O tênis Balenciaga Paris estará disponível em todo o mundo via balenciaga.com e nas lojas europeias em 9 de maio. Nas lojas dos Estados Unidos e Oriente Médio em 16 de maio e nas lojas do Japão em 23 de maio, antes de um lançamento mundial.