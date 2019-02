Tereza Cristina e Osmar Terra reassumem ministérios

Ministros haviam sido exonerados para posse como deputados Montagem/ R7

O governo federal formalizou nesta terça-feira (05) o retorno de Tereza Cristina ao comando do Ministério da Agricultura e de Osmar Terra ao Ministério da Cidadania.

Ambos foram eleitos para mandatos de deputado federal e haviam sido exonerados dos cargos no Executivo para tomar posse na Câmara na última sexta-feira (01). A nova nomeação dos dois titulares está publicada no DOU (Diário Oficial da União).

Tereza Cristina é deputada do DEM pelo Mato Grosso do Sul. Osmar Terra é do MDB do Rio Grande do Sul. Depois de assumir a vaga no Legislativo, eles retornam à equipe de Bolsonaro. O ministro do Turismo, Marcelo Henrique Teixeira Dias, conhecido com Marcelo Álvaro Antonio, também foi eleito para uma vaga de deputado federal, mas sua exoneração não foi publicada.

Os deputados eleitos para a 56ª legislatura da Câmara serão empossados nesta sexta-feira (01) em sessão no Plenário Ulysses Guimarães.

