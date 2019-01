Termina hoje prazo para carregar o bilhete Único a R$ 4 em SP Tarifa de ônibus será reajustada para R$ 4,30 a partir desta segunda-feira (7). Passagem do metrô vai subir no dia 13 de janeiro reajuste tarifa ônibus

Bilhete Único também pode ser carregado por aplicativo Pixabay

Passageiros podem recarregar até às 23h59 deste domingo, 6, o Bilhete Único com o preço antigo da tarifa que é de R$ 4. Para a integração, a cobrança até este domingo será de R$ 6,96.

A partir desta segunda-feira, 7, a SPTrans (São Paulo Transporte) passará a cobrar R$ 4,30 pela passagem de ônibus.

Entre os dias 7 e 12 de janeiro, o valor da integração entre ônibus municipais da SPTrans e os trens do Metrô e da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) será de 7,21, o Bilhete Único mensal (com integração) sobe para R$ 318 e o Bilhete Único Diário (com integração) passará a custar R$ 21,20.

A partir de 13 de janeiro, o Metrô e a CPTM também vão reajustar os valores das passagens de R$ 4 para R$ 4,3. Os valores de integração sofrerão novos reajustes. O preço da integração do Bilhete Único Comum vai subir para R$ 7,48, o mensal subirá para R$ 323,80 e o diário irá custar R$ 21,60.

O aumento, de 7,5%, ficou acima da inflação acumulada desde o último aumento, em 7 de janeiro de 2018. Corrigida pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), a correção teria de ser para R$ 4,15, segundo as projeções de inflação consolidadas neste ano feitas pelo Banco Central, de 3,6%.

"Por dois anos, em 2016 e em 2017, a tarifa não sofreu qualquer reajuste, mantendo-se no valor de R$ 3,80, impactando significativamente o orçamento da Prefeitura. Em 2018, houve um aumento abaixo da inflação, elevando o valor para R$ 4,00. Agora a Prefeitura realiza uma necessária adequação da receita para reduzir o desequilíbrio do sistema", argumenta a Prefeitura, em nota.

Em 2016, entretanto, a tarifa subiu de R$ 3,50 para R$ 3,80. Em 2017, ela não subiu porque isso havia sido uma promessa de campanha do então prefeito João Doria (PSDB).

O estudante que paga meia tarifa vai arcar com R$ 2,15 por viagem de ônibus. O bilhete mensal subirá para R$ 208,90 e o diário será de R$ 16,40.

O valor da passagem do Cartão Bom também subirá para R$ 4,30 a partir do dia 13.

Confira os novos valores, segundo a SPTrans:

Ônibus

Tarifa comum: R$ 4,30

Temporal 24 horas: R$ 16,40

Temporal Mensal: R$ 208,90

Integração ônibus + trilhos (entre 7 e 12 de janeiro)

Tarifa comum: R$ 7,21

Temporal 24 horas: R$ 21,20

Temporal Mensal: R$ 318,00

Integração ônibus + trilhos (a partir de 13 de janeiro)

Tarifa comum: R$ 7,48

Temporal 24 horas: R$ 21,60

Temporal Mensal: R$ 323,80

Estudantes com direito à meia-tarifa

Tarifa comum: R$ 2,15

Copyright © 2018 Estadão. Todos os direitos reservados