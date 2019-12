Termina nesta quinta o cadastro de biometria em 319 cidades de SP

Fila para o cadastro de biometria na cidade de Marília ÉRICA MONTILHA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 18.12.2019

Termina nesta quinta-feira (19) o prazo para os eleitores de 319 municípios paulistas realizarem o cadastramento biométrico obrigatório. São José dos Campos, Limeira, Taboão da Serra e Marília são algumas das localidades que têm o prazo encerrado nesta quinta. Em 479 municípios o cadastramento é obrigatório desde fevereiro. Quem perder o prazo pode ter o título de eleitor cancelado.

Das 319 cidades em questão, o TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) informa que, até 16 de dezembro, 78% dos cerca de 10,5 milhões de eleitores haviam se cadastrado.

Na última segunda-feira (16), a marca de 7 milhões de biometrias cadastradas foi atingida desde o início de 2019. O número de eleitores com as digitais coletadas no Estado chega a 66,71%. O TRE-SP estabeleceu a meta de cadastrar a biometria de 7 milhões e meio de pessoas neste ano.

Capital

Nos outros municípios e na cidade de São Paulo, o eleitor já pode cadastrar a biometria, apesar de ainda não ser obrigatória. O cadastramento biométrico está disponível em todos os municípios do Estado de São Paulo e em breve será obrigatório em todos.

Como cadastrar a biometria

Para realizar o cadastramento é preciso agendar horário em algum cartório eleitoral ou nas unidades do Poupatempo autorizadas a prestar esse tipo de serviços eleitorais.

O eleitor deve levar documento de identificação, comprovante de endereço em nome do eleitor (com menos de três meses), comprovante de quitação do serviço militar (homens com idade entre 18 e 45 anos) para o primeiro título e título de eleitor e comprovantes de votação, se tiver. A CNH (Carteira Nacional de Habilitação) não será aceita para o primeiro título por não conter nacionalidade/naturalidade.

Eleições 2020

A biometria será obrigatória a partir das eleições municipais de 2020. O Tribunal Superior Eleitoral tem o objetivo de concluir o cadastramento das biometrias em todo o país até as eleições de 2022.

*Estagiário do R7, sob supervisão de Ana Vinhas