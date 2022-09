Testamento de dom Pedro 1º é o documento mais procurado da biblioteca do STF; confira No texto, o primeiro imperador do Brasil reconhece dívidas, faz exigências sobre o funeral e distribui bens no Brasil e na Europa Testamento de dom Pedro 1º é o documento mais procurado da biblioteca do STF; confira

O testamento de dom Pedro 1º foi o documento mais pesquisado na Biblioteca Digital do Supremo Tribunal Federal (STF) em agosto. Foram 753 pesquisas de usuários diferentes em um mês. A biblioteca da corte atribuiu a alta demanda à chegada do coração do primeiro imperador do Brasil ao país — parte da comemoração do Bicentenário da Independência.

O documento de oito páginas é composto por dois trechos: o primeiro assinado em Paris em 21 de janeiro de 1832 e, o segundo, em Lisboa, em 17 de setembro de 1834, escrito quando o imperador já estava doente. Ele morreu sete dias depois, em 24 de setembro.

Nas duas partes, o imperador faz recomendações sobre o destino dos bens no Brasil e na Europa, reconhece dívidas e dá orientações sobre o próprio enterro. "Não quero que meu enterro seja feito com outra pompa além das honras que se costumam praticar nos enterros dos generais", pede.

























Espécie de altar onde ficará o coração de dom Pedro 1º em Brasília Samuca Melo/Record TV - 21.8.2022

Em outro trecho, ele também orienta sobre o que deve acontecer com seus empregados e pede que a esposa, a duquesa Amelia de Leuchtenberg, fique responsável pelos seus criados. "Desejo que minha esposa conserve, em quanto puder em seu serviço, o meu amado e fiel criado José Maria, não esquecendo todos os mais que com tanta fidelidade me tem servido." Leia a íntegra do testamento.

Coração de dom Pedro 1º

O coração de dom Pedro 1º chegou a Brasília em 22 de agosto. O órgão do primeiro imperador do Brasil é conservado em formol em uma urna e veio da cidade do Porto, em Portugal, em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB).

Foi a primeira vez em 187 anos que o coração do ex-imperador deixou Portugal. O órgão está exposto no Palácio do Itamaraty e pode ser visitado pelo público até o dia 5 de setembro.