Teste de procurador-geral da República dá positivo para a covid

Aras também foi diagnosticado com covid-19 REUTERS/Adriano Machado - 26/09/2019

O procurador-geral da República, Augusto Aras, apresentou teste positivo para covid-19. O resultado do exame saiu nesta quinta-feira (17). Augusto Aras passa bem e está em isolamento, despachando remotamente.

Agora são seis os infectados que estiveram na posse do ministro Luiz Fux na presidência do STF (Supremo Tribunal Federal), há uma semana (10). O STF informou que está ligando para os convidados e sugerindo que procurem um médico.

Apesar de restrita a 50 convidados , e de medidas de distanciamento, após a posse, Fux e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) foram diagnosticados com a covid-19.

Além deles, os ministros do STJ (Superior Tribunal de Justiça) Luis Felipe Salomão e Antonio Saldanha Palheiro tiveram diagnóstico positivo. Dos infectados, a presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), ministra Maria Cristina Peduzzi, é a única hospitalizada desde terça-feira (15).