Teste rápido de Eduardo Bolsonaro para covid-19 dá negativo Deputado esteve no almoço de sábado com o presidente Bolsonaro na Embaixada dos Estados Unidos. Outro resultado sai amanhã

Eduardo Bolsonaro testa negativo para covid-19 REUTERS/Adriano Machado 08-10-2019

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) testou negativo em teste rápido para detectar infecção pelo novo coronavírus. O parlamentar aguarda o resultado do exame de sangue, que deve sair amanhã (9).