Teté Bezerra pede demissão da presidência da Embratur Pedido foi feito por meio de carta endereçada ao ministro do Turismo Marcelo Álvaro Antônio. A saída já era prevista Teté Bezerra pede demissão da presidência da Embratur

Teté Bezerra pediu demissão da Embratur Roberto Castro/Ministério do Turismo

Teté Bezerra pediu demissão da presidência da Embratur (Instituto Brasileiro de Turismo) na manhã de hoje (28). Segundo a assessoria de imprensa do órgão, o pedido foi feito por meio de carta endereçada ao ministro do Turismo Marcelo Álvaro Antônio.

A saída já estava prevista, conforme manifestações públicas do próprio ministro. Bezerra estava no cargo desde maio de 2018. O Ministério do Turismo e a Embratur divulgarão ainda hoje nota conjunta sobre o pedido de demissão.