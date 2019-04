Time inclui Bolsonaro na lista dos mais influentes do mundo

Bolsonaro está na lista dos nomes mais influentes do mundo pelo revista Time Alan Santos/PR 02.04.2019

O presidente Jair Bolsonaro foi escolhido pela revista Time para fazer parte da lista anual elaborada com as 100 pessoas mais influentes do ano no mundo. A lista inclui artistas, políticos, ativistas, cientistas e empresários. O anúncio oficial será feito no dia 18 de abril.

Já fizeram parte da lista dos mais influentes da Time nomes como os do ex-presidente Lula, em 2010, último ano do mandato do pestista; Dilma Rousseff, em 2011; Eike Batista, em 2012. O ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa, fez parte da lista em 2013. Em 2015, foram escolheidos o empresário Jorge Paulo Lemann e o surfista Gabriel Medina.