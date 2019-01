Fernando Mellis, do R7

TJ de São Paulo terá varas para julgar sonegadores de impostos Cerca de 90% dos casos que serão distribuídos às novas seções do tribunal envolvem crimes contra a ordem tributária TJ SP

O Tribunal de Justiça de São Paulo vai inaugurar ainda neste ano duas varas especializadas em tratar de crimes tributários, como sonegação fiscal, além de processos e investigações de fraudes em licitação e lavagem de dinheiro.

Os juízes também cuidarão de processos relacionados a fraudes em licitações e lavagem de dinheiro.

Ao todo, as duas varas vão receber 1.790 ações penais e 6.877 inquéritos em andamento.

Cerca de 90% desses casos envolvem crimes tributários.

Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, demandas dessas naturezas têm grau de complexidade diferenciado.

No Estado, o Ministério Público tem desde 2008 a Promotoria de Repressão à Sonegação Fiscal, que trabalha também por meio de convênios com a Secretaria da Fazenda e Procuradoria-Geral do Estado.