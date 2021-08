Toffoli cobra manifestação da PGR sobre acusações de Bolsonaro Presidente afirma que houve fraude nas eleições de 2018 e senador entrou com ação para obrigá-lo a apresentar as provas

Brasil | Do R7

A- A+

Na imagem, ministro Dias Toffoli (STF) Carolina Antunes/PR - 30.03.2020

O ministro Dias Toffoli, do STF (Supremo Tribunal Federal), cobrou nesta quinta-feira (12) manifestação da PGR (Procuradoria-Geral da República) sobre pedido para que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) apresente provas das acusações de fraude nas eleições de 2018.

“Considerado a alusão inicial a crimes em que a Procuradoria-Geral da República atua como dominus litis e como custos legais, entendo imprescindível colher sua manifestação. Remetam-se à PGR. No retorno, voltem conclusos”, diz o documento.

Toffoli informa que encaminhou o pedido em 27 de junho e que o mesmo retornou em 4 de agosto, mas em parecer. Por isso, solicitou novamente a manifestação da PGR, ocupada por Augusto Aras.

A ação foi movida pelo senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE). O parlamentar pede para que Bolsonaro apresente as provas das acusações de fraude nas eleições de 2018 - o titular do Executivo disse que ia mostrá-las em uma live, no entanto, isso não ocorreu.