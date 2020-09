Toffoli dá 24 horas para STJ e PGR se manifestarem sobre caso Witzel Governador do Rio de Janeiro pelo PSC foi afastado do cargo nesta sexta-feira (28) por determinação do ministro Benedito Gonçalves

Na imagem, ministro Dias Toffoli, presidente do STF Rosinei Coutinho/SCO/STF - 06.08.2020

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Dias Toffoli, determinou nesta segunda-feira (31) o prazo de 24 horas para que o STJ (Superior Tribunal de Justiça) e a PGR (Procuradoria-Geral da República) apresentem informações sobre o afastamento de Wilson Witzel (PSC) do cargo de governador do Rio de Janeiro.

O governador foi afastado do cargo na última sexta-feira (28) após determinação do ministro Benedito Gonçalves, do STJ, e fez parte da operação Tris in Idem, da PF (Polícia Federal), que investiga corrupção em contratos públicos no Rio de Janeiro. Pela decisão, Witzel fica afastado do cargo por 180 dias. Ele nega as acusações.

Witzel recorreu junto ao STF. O ministro Dias Toffoli é o relator e, nesta segunda, determinou que o STJ se manifeste em 24 horas e, prestadas as informações, o mesmo prazo para a PGR. Na prática, a análise ganha fôlego até o STJ julgar o caso.

A decisão de afastamento, tomada de forma monocrática, será analisada nesta próxima quarta-feira (2) pela Corte Especial do STJ - composta pelos 15 ministros mais antigos do Tribunal.