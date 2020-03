Toffoli diz que não há democracia sem transparência nos dados Presidente do STF defendeu decisão do ministro Alexandre de Moraes que fortaleceu a importância da Lei de Acesso à Informação

Toffoli defendeu a imprensa livre em live Reprodução/Record TV

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, afirmou na manhã desta segunda-feira (30) que não existe democracia sem a plena divulgação de dados e sem uma imprensa livre. "Os questionamentos são salutares para o amadurecimentos das instituições."

Toffoli defendeu, com a declaração, a determinação do ministro do STF Alexandre de Moraes, na semana passada, contrária à decisão do governo federal que colocou em xeque a Lei de Acesso à Informação.

Toffoli participou nesta segunda de uma live no Instagram com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz.

Moraes foi contra a determinação do governo federal após um pedido da OAB, que ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade contra a medida, que suspendia prazos para as respostas e encerrava o direito de recursos durante o período da pandemia do coronavírus.

Durante a conversa, o ministro do STF sugeriu também que os advogados continuem trabalhando e publicando