Toffoli elogia Sérgio Moro pela condução da Lava Jato Em entrevista exclusiva ao Jornal da Record, presidente do STF (Supremo Tribunal Federal) também falou sobre prisão em 2ª instância e críticas à Corte Toffoli e Moro

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Dias Toffoli, elogiou nesta sexta-feira (20), em entrevista exclusiva veiculada no Jornal da Record, a condução do atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, à frente da Operação Lava Jato em primeira instância.

"O sucesso da Operação Lava Jato se deu porque ela sempre foi supervisionada por um bom juiz, que depois deixou a operação e foi ser ministro da Justiça. A supervisão judicial é fundamental”, avaliou Toffoli ao comentar o que classificou recentemente como "falta de transparência no Ministério Público". Para ele, "existem procedimentos investigatórios que não têm supervisão judicial".

Questionado sobre as críticas recentes feitas por ele à Lava Jato, o presidente do Supremo disse que a operação "foi muito importante para o país, desbaratou atos de ilegalidade, corrupção, colocou na prisão pessoas que cometeram ilícitos e atos contra a legislação brasileira".

"Eu disse que, embora [a Lava Jato] tenha sido positiva, infelizmente nossa legislação em relação às empresas não teve um suporte suficiente para salvas as empresas. Uma coisa é colocar aquele que corrompeu ou foi corrompido na cadeia, outra coisa é destruir empregos e knowhow de conhecimentos na área de tecnologia. Isso diz respeito à lei de leniência", justificou Toffoli.

2ª instância

Ao comentar sobre a tramitação de projetos no Congresso Nacional que buscam reverter o entendimento do Supremo a respeito da prisão após segunda instância, Toffoli disse que deputados e senadores têm o direito de debater e decidir a respeito do tema.

“O Parlamento tem toda competência constitucional para alterar as normas de processo penal no nosso direito. [...] O que julgamos foi a compatibilidade da norma geral com a Constituição”, destacou.

Críticas ao STF

Toffoli também comentou o inquérito que abriu para investigar críticas feitas à Suprema Corte. “As críticas não vinham de pessoas, vinha de computadores”, afirmou o ministro, que lamentou as inúmeras mentiras nas acusações.

Segundo o presidente do STF, o inquérito foi aberto “em defesa da instituição” para combater o que chamou de “ato lesivo à democracia”. Para ele, as críticas não procedem porque qualquer ação tomada pelos três poderes “é questionada pelo mundo político”.

“O que há é uma judicialização da política. O ideal era que as questões fossem resolvidas no âmbito do mundo político. Congresso Nacional, Poder Executivo e Agências Reguladoras. A sociedade não pode jogar todos os seus problemas para o Judiciário, que tem que ser aquela última solução”, analisa Toffoli.