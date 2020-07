Toffoli manda suspender investigação contra José Serra

O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli Carolina Antunes/PR - 18.03.2020

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), José Antônio Dias Toffoli, suspendeu, em caráter liminar, a investigação da Lava Jato Eleitoral Paulista que tem como alvo o senador José Serra (PSDB-SP). O ministro atendeu a um pedido da defesa do tucano, conduzida pela advogada Flavia Rahal e pelo advogado Sepúlveda Pertence.

A decisão de Toffoli também proíbe temporariamente o uso de materiais apreendidos pela operação (devem ser lacrados e esperar a análise do caso pelo relator, o ministro Gilmar Mendes, o que deve ocorrer somente após o término do recesso do Judiciário).

O ministro acatou o argumento da defesa de que a operação Paralelo 23, que investiga suposto caixa 2 eleitoral do senador, violou o princípio do foro especial por ter investigado Serra durante o exercício de seu mandato. Em outra decisão, o presidente do Supremo também suspendeu a investigação da qual o tucano é alvo na Justiça Federal.

As investigações tiveram como base a delação do empresário Elon Gomes, que relatou repasses para a campanha do tucano ao Senado em 2014. A defesa nega as acusações.

