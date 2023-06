Toffoli manda suspender processos envolvendo o empresário Tony Garcia Garcia tem dito que foi obrigado a gravar pessoas de forma ilegal a pedido de procuradores e do ex-juiz federal Sergio Moro Toffoli manda suspender processos envolvendo o empresário Tony Garcia

Brasil | Gabriela Coelho, do R7, em Brasília

Toffoli suspendeu processos que envolvem Garcia Gustavo Lima/STJ - 26.6.2019

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli determinou a suspensão de processos referentes ao empresário e ex-deputado estadual Antônio Celso Garcia na Justiça Federal do Paraná e no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Toffoli também mandou encaminhar ao Supremo os processos em que o réu figure como parte, testemunha ou investigado. A decisão está sob sigilo.

Empresário e ex-deputado estadual no Paraná, Garcia tem dito que foi obrigado a gravar pessoas de forma ilegal a pedido de procuradores e do ex-juiz federal Sergio Moro depois de ter firmado um acordo de colaboração premiada, em 2004.

De acordo com a decisão sigilosa, à qual o R7 teve acesso, a suspensão inclui a determinação de que não "seja proferida nenhuma decisão nos referidos autos, nem mesmo as de caráter urgente".