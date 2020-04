Toffoli mantém suspenso decreto que proibia circulação de idosos Presidente do STF argumentou que "decisões isoladas parecem mais dotadas do potencial de ocasionar desorganização na administração como um todo"

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Dias Toffoli), manteve suspenso nesta quinta-feira (2) decreto da cidade de São Bernardo do Campos, na região metropolitana de São Paulo, que proíba a circulação de pessoas com mais de 60 anos, a fim de diminuir os impactos do contágio do novo coronavírus.

“Todos os esforços pelos órgãos públicos devem ocorrer de forma coordenada, capitaneados pelo Ministério da Saúde, sendo certo que decisões isoladas parecem mais dotadas do potencial de ocasionar desorganização na administração pública como um todo, atuando até mesmo de forma contrária à pretendida”, disse Toffoli.

A decisão do ministro do STF segue em ação proposta pelo município contra a decisão do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), que havia sustado os efeitos do decreto, publicado em 24 de março. Segundo o documento, a cidade alegava que a medida atendia a recomendações e justificava que buscava a proteção da vida.

Toffoli alegou que nenhuma norma editada recentemente “impunha restrições ao direito de ir e vir de quem quer que seja”.